POL-HI: Diebe entwenden Fleischwaren aus Kühlanhänger in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Im Tatzeitraum vom 07.08.2021, 15:30 Uhr, bis zum 09.08.2021, 04:30 Uhr, verschaffen sich bislang unbekannte Täter Zugang in einen Kühlanhänger einer örtlichen Schlachterei, der neben dem dazugehörigen Verkaufswagen auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Ladestraße in 31028 Gronau (Leine) abgestellt war. Durch die Täter wurde eine noch unbekannte Menge an Fleischwaren entwendet. Die Polizei Elze bittet mögliche Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

