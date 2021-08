Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und E-Bikerin in Alfeld

Alfeld (ni) - Am 08.08.2021, gegen 12:30 Uhr, befährt ein 55 Jahre alter Einwohner aus Delligsen mit seinem Trekkingrad die Pappelallee in Wispenstein in Richtung Burganger. Dabei missachtet er die dort bestehende Einbahnstraßenregelung. An der Einmündung biegt er in Richtung Föhrste ab. Dort kollidiert er mit einer 63-jährigen E-Bike-Fahrerin aus Esens. Durch den Zusammenstoß kommen Beide zu Fall und verletzen sich leicht. Die E-Bikerin wird zur ambulanten Behandlung dem Alfelder Krankenhaus zugeführt. Beide Räder werden beschädigt.

