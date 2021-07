Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Hillesheim/Eifel (ots)

Vom 14.07.2021 bis zum 17.07.2021 wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer in Hillesheim ein weißer Seat Ibiza beschädigt. Dieser war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Norma in der Wallstraße abgestellt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun erbeten.

