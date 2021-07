Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Dockweiler (ots)

Am Morgen des 17.07.2021 stellte ein Bewohner der Dauner Straße in Dockweiler fest, dass durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer seine Grundstücksmauer beschädigt wurde. Es ist bisher unklar, wie dieser Schaden hervorgerufen wurde. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun erbeten.

