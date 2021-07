Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch

Daun (ots)

In der Nacht vom 16.07.2021 auf den 17.07.2021 kam es in der Leopoldstraße in Daun zu einem Einbruch in den dortigen Kebap-Imbiss. Dadurch ist ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell