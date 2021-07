Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Handydiebstahl

Wittlich (ots)

Am Samstag, 17.07.2021, gegen 17.50 Uhr, suchten zwei Gäste das Restaurant "Asia Wok" in der Trierer Straße in Wittlich auf und nahmen an einem Essenstisch vor dem Restaurant Platz. Der spätere Geschädigte legte sein IPhone auf den Essenstisch. Eine unbekannte weibliche Person sprach die beiden Gäste, um sie um Essen zu bieten. Zeitgleich legte sie einen Flyer auf das Smartphone und entwendete dies anschließend. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell