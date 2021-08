Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Bankmitarbeiter- Trickdiebstahl Warnung der Polizei// Präventionstipps

Hildesheim (ots)

HARSUM HILDESHEIM-(kri)-Am Donnerstag, den 05.08.2021 erhielt eine Geschädigte gegen 15:30 Uhr einen Anruf von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin eines Geldinstitutes aus Hildesheim ausgab. Die angebliche Mitarbeiterin teilte der Harsumerin mit, dass es auf ihrem Konto zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei und sie nun einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein Unterkonto überweisen müsse. Das Gespräch war so glaubwürdig, dass die Geschädigte die Forderungen umsetzte. Erst im Anschluss nahm sie mit ihrer Bank Kontakt auf und stellte fest, dass sie betrogen wurde und sperrte ihre Konten. Der transferierte Betrag war bereits weg.

In den Abendstunden ereignete sich ein Diebstahl in Hildesheim. Gegen 18:00 Uhr kaufte eine Hildesheimerin in einem Lebensmittelgeschäft in der Gravelotte Straße ein, steckte ihre EC-Karte in ihre Handtasche und verließ das Geschäft. Auf dem dortigen Parkplatz sprach sie dann ein Mann an, der sich nach einem Baumarkt mit großer Warenauswahl erkundigte. Nach einem kurzen Gespräch wollte die Frau noch einige Einkäufe erledigen, wobei sie den Verlust ihrer EC-Karte bemerkte. Die unbekannten Täter hoben bis zur Sperrung der Karte einen niedrigen vierstelligen Betrag ab.

Präventionstipps:

Seien Sie misstrauisch.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Wenn Sie unsicher sind, sprechen Sie darüber mit einer Person Ihres Vertrauens.

Wenn Sie auf offener Straße angesprochen werden, dann seien Sie wachsam.

Achten Sie darauf, dass Ihre Handtasche immer geschlossen ist.

Wird Ihre Geldbörse gestohlen, lassen Sie SOFORT Ihre EC- Karte beziehungsweise Ihre Kreditkarte über den Sperr-Notruf 116116 und bei der Polizei sperren.

