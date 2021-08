Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Nachtrag Raubüberfall auf Getränkemarkt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Nachtrag Pressemeldung vom 07.08.2021 Raubüberfall auf Getränkemarkt

Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4988205

Am 06.08.2021 betrat ein Täter gegen 18:00 Uhr einen Getränkemarkt in der Herbert-Quandt-Straße in Hildesheim und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Einnahmen. Nachdem ein Mitarbeiter dem männlichen Täter die Tageseinnahmen im vierstelligen Bereich aushändigte, flüchtete er.

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen wurden nach Bekanntgabe des Überfalles zur Ergreifung des Täters eingesetzt. In der Nähe des Tatortes stellten Polizeibeamte eine Person fest, auf die die Personenbeschreibung passte. Der 36-jährige Hildesheimer wurde anschließend der Polizeiwache zugeführt.

Im Anschluss wurde ein speziell ausgebildeter Diensthund zur Geländeabsuche eingesetzt. Im Dickicht, in der Nähe des Tatortes, spürte er Beweismittel auf, die von Beamten der Tatortgruppe sichergestellt wurden.

Die Ermittlungen verdichteten den Tatverdacht gegen den Hildesheimer. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der aufgrund des Tatbestandes der schweren räuberischen Erpressung und dem Haftgrund der Fluchtgefahr Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell