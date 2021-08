PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: ++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung ++

Hofheim (ots)

Die am 07.08.2021 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 84 Jahre alten, in Hattersheim wohnhaften Frau wird hiermit zurückgenommen. Die Dame wurde am 08.08.2021 gegen 12:50 Uhr von einem eingesetzten Polizeihubschrauber in der Hattersheimer Feldgemarkung abseits von zugänglichen Wegen lokalisiert. Rettungswagen, Notarzt und Polizeistreifen wurden zur Einsatzstelle gelotst. Die Frau konnte lebendig, aber körperlich geschwächt geborgen werden. Zwecks medizinischer Behandlung wurde sie in eine örtliches Krankenhaus verbracht. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.

Vorgelegt: Döring, PHK und KvD

