POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in eine Laube an der Vienkenstraße ein. Die Täter nahmen unter anderem ein Fahrrad und Werkzeug mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Datteln

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu Gewerberäumen an der Hafenstraße. Im Gebäude entfernnten sie einen Tresor aus der Wand und nahmen in mit. Außerdem nahmen die Täter eine unbekannte Anzahl an Paketen mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Mittwochvormittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Breukerstraße ein. Hier durchsuchten sie gezielt das Schlafzimmer nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Bargeld mit und flüchteten.

Marl

Am Mittwoch zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Einfamilienhaus am Hilgenort auf. Der Hauseigentümer befand sich zu der Zeit im Keller. Entwendet wurden Brillen und ältere Mobiltelefone. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

