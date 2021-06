Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß mit Auto - Radfahrerin verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Uhlandstraße ist am Mittwochnachmittag eine 65-jährige Radfahrerin aus Gladbeck verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 14.35 Uhr in Richtung Goethestraße unterwegs. Zeitgleich fuhr - in Höhe einer Kita - ein 50-jähriger Autofahrer aus Gladbeck rückwärts aus einer Einfahrt heraus. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 65-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei etwa 200 Euro.

