Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Garagenbrand

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 01:45 Uhr, brannte an der Paschenbergstraße eine Garage an einem Rohbau. Nach einer knappen Stunde war der Brand vollständig gelöscht. In der Garage lagerten Baumaterialien. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell