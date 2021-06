Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auffahrunfall mit Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich, gegen 14 Uhr, auf der Straße Am Moselbach ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Der 14-jährige Junge aus Waltrop fuhr auf dem Radfahrstreifen des Moselbachs in Richtung Lehmstraße. Vor ihm fuhr ein 58-jähriger Waltroper mit seinem Auto. Als der 58-Jährige beabsichtigte nach rechts auf die Isbruchstraße abzubiegen, hielt der zunächst verkehrsbedingt auf dem Moselbach an. Dabei fuhr ihm der 14-jährige von hinten auf und verletzte sich leicht. Ein Arzt behandelte den Jungen vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.100 Euro.

