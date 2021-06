Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrer will Zusammenstoß verhindern und stürzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Fritz-Erler-Straße ist am Mittwochnachmittag ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Herten gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann gab an, er habe gegen 15.05 Uhr in Höhe der Schule stark bremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Autofahrer zu vermeiden, der gerade auf einen Parkplatz fuhr. Die beiden Männer unterhielten sich war kurz, danach fuhr der Autofahrer aber davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Auch die Polizei wurde nicht sofort verständigt. Der 52-Jährige aus Herten konnte wenig später ermittelt werden. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf 200 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei: Rufen Sie nach Verkehrsunfällen, bei denen jemand - wenn auch nur möglicherweise - verletzt wurde, immer direkt die Polizei an. Auch wenn die Person angibt, dass alles in Ordnung sei. So können Sie eine Anzeige wegen Unfallflucht vermeiden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell