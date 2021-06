Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Betrüger erfolgreich am Telefon

Recklinghausen (ots)

Ein Ehepaar (88 Jahre und 85 Jahre) aus Waltrop erhielt am Mittwochnachmittag einen Anruf vermeintlich von ihrem Sohn. Unter Tränen erklärte der unbekannte Täter, er brauche für die Behandlung einer Corona-Infektion in einem Dortmunder Krankenhaus eine größere Summe Bargeld.

Der unbekannte Täter schaffte es das Ehepaar zu überzeugen Bargeld und Schmuck einer ihnen unbekannten Person in Dortmund zu übergeben. Erst anschließend riefen sie im Krankenhaus und anschließend bei ihrem Sohn an. Hier erfuhren sie von dem Betrug.

Beschreibung des Abholers: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, dunkle und kurz geschnittene Haare, normale bis sportliche Figur, trug eine OP-Maske, insgesamt dunkel gekleidet

Hinweise nimmmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei:

- Sprechen Sie mit älteren Angehörigen und Freunden über das Thema - Machen Sie ihren eigenen Angehörigen bewusst, dass sie selber nie nach Geld am Telefon fragen werden - Wenn Sie am Telefon nach Geld und Schmuck gefragt werden, legen Sie sofort auf und informieren Sie die Polizei - Überprüfen Sie die "Geschichten" am Telefon, indem Sie ihre Angehören selber anrufen. Beenden Sie dazu zuerst sicher das Telefonat - Die Betrugsmaschen wechseln ständig und werden durch die Täter an aktuelle Themen angepasst

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell