FW-GE: Ausgedehnter Dachbrand in Gelsenkirchen Buer

Gelsenkirchen (ots)

+++ Erstmeldung +++ Am heutigen Donnerstag gegen 2:44 Uhr wurde der Feuerwehr Gelsenkirchen von einem Anrufer ein Balkonbrand im 4. OG eines Wohngebäudes in der De-la-Chevallerie-Str. in Buer gemeldet. Aufgrund der Meldung, wurde durch die Leitstelle umgehend "2. Alarm" ausgelöst und Kräfte von den Wachen Buer, Hassel und Altstadt sowie beide Führungsdienste zur Einsatzstelle gessandt.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung, sodass umgehend die Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet wurde. Alle Bewohner des Hauses konnten dieses glücklicherweise unverletzt verlassen. Während der Einleitung der Löschmaßnahmen wurde festgestellt, dass sich das Feuer bereits in das Flachdach ausgebreitet hat.

Da sich die Brandbekämpfung im Dachbereich als schwierig darstellt, dauern die Löschmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt weiter an. Derzeit ist die Feuerwehr Gelsenkirchen mit insgesamt 90 Einsatzkräften vor Ort. Die De-la-Chevallerie-Str. ist im Bereich der Nienhofstr. vollständig gesperrt. Wir informieren an dieser Stelle über den weiteren Verlauf.

