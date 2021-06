Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Foto nach EC-Karten-Betrug

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Ein Geschädigter aus Gladbeck bemerkte am 13.02.2021 den Verlust seiner Geldbörse. Am 15.02.2021 stellte er beim Überprüfen seiner Kontobewegungen fest, dass mit seiner verlorenen gegangenen EC-Karte drei nicht autorisierte Abbuchungen getätigt wurden. Eine Bargeldabhebung fand an einem Geldautomaten einer Bank in Gladbeck statt und zwei weitere Abbuchungen ereigneten sich an einem Geldautomaten einer Bank in Castrop-Rauxel.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-unterschlagung-computerbetrug

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell