POL-RE: Gladbeck: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch rief ein angeblicher Polizeibeamter eine 92-Jährige aus dem Stadt Rentfort-Nord an. In dem Telefonat brachte er die Frau dazu einen höheren Bargeldbetrag vor die eigene Haustür zu legen. Die Frau sprach mit drei unterschiedlichen Personen am Telefon. Das Geld wurde von einem unbekannten Täter mitgenommen. Hinweise liegen nicht vor.

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

Tipps der Polizei:

- Sprechen Sie mit älteren Angehörigen und Freunden über das Thema - Die Polizei ruft Sie nie zuhause an und fragt nach Geld oder Wertgegenständen - Deponieren Sie niemals Geld oder Wertgegenstände auf Anweisung außerhalb Ihrer Wohnung - Wenn Betrüger am Telefon sind, legen Sie auf und informieren Sie die Polizei

