Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Donnerstag verletzte sich eine Fahrradfahrerin leicht bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer. Gegen 5.15 Uhr war die 57-jährige Bottroperin auf der Scharnhölzstraße in Richtung Gewerbepark unterwegs. In Höhe des Maybachwegs stieß sie mit einem 19-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der die Scharnhölzstraße querte. Die Frau verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro an den Fahrrädern.

