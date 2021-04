Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

An der Kasse des Aldis am Hüttenweg haben Unbekannte einem 74-jährigen Dülmener die Geldbörse gestohlen. Gegen 10 Uhr war er am Mittwoch (21.04.21) einkaufen. Als er zum Bezahlen anstand, drängte sich eine unbekannte Person an dem Dülmener vorbei. Danach fehlte das Portemonnaie, das sich in einer Jackentasche befand.

Die unbekannte Person ist rund 1,67 Meter groß, hat schwarzes Haar und trug eine schwarze Jacke. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Die Polizei rät:

- Wertsachen eng am Körper und in Innentaschen tragen - Pin-Nummern nie zusammen mit der Bankkarte aufbewahren - Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb, Rollatoren oder Einkaufswagen legen - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell