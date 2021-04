Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße

Einbrauch in Fahrradgeschäft -Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Noch unbekannte Täter hebelten das Seitenfesnter eines Neuunternehmens im Industriegebiet in Havixbeck auf der Hohenholter Straße auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Der Einbruch geschah in der Nacht von Montag (19.04.2021, 23.30 Uhr) auf Dienstag (20.04.2021, 07.30 Uhr). Die Firma hat sich auf den Verkauf und die Produktion von hochwertigen Fahrrädern spezialisiert. Die Täter entwendeten aus dem Geschäft insgesamt 25 hochwertige Fährräder (Ausstellungsräder und Kundenräder) und ca. 50 hochwertige Fahrradreifen (auf Carbon Felgen gezogen). Anschließend entfernten sie sich in unbekannter Fluchtrichtung.

Der Wert des Diebesguts befindet sich im sechsstelligen Bereich.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Auf Grund der Vielzahl der entwendeten Räder ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem entsprechenden Transporter geflüchtet sind. Auch hierzu bittet die Polizei um Hinweise.

