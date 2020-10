Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher am Breitenkamp unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag (22.10., 8 Uhr bis 21 Uhr) waren Einbrecher an der Straße Breitenkamp unterwegs. Die Täter versuchten in vier Fällen die Haustüren der Wohnhäuser aufzubrechen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in dem Wohngebiet möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0.

