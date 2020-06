Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brennende Schlafmatratze

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Die Feuerwache 1 wurde am Samstagmittag von der Bewohnerin einer Mehrfamilienhauswohnung zu einem Matratzenbrand in ihrem Schlafzimmer gerufen. Diese hatte Sie vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst gelöscht und somit eine weitere Brandausbreitung verhindert. Sie selbst wurde vom Rettungsdienst betreut und aufgrund der beim Brand entstandenen Rauchgase vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Weitere Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Ein Löschangriff durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr war nicht erforderlich. Die Brandwohnung sowie das Treppenhaus wurden mit einem Hochleistungslüfter quergelüftet und von Rauch befreit. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte für ca. 30 Minuten im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell