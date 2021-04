Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Plettenbergerstraße

Erneut hochwertige Fahrzeugteile ausgebaut und geklaut

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter gelangten nach Einschlagen der Scheibe der Fahrertür in das Fahrzeuginnere eines schwarzen BMW eines 30-jährigen Aschebergers und entwendete das Lenkrad mit Airbag sowie die Multimediaeinheit samt Steuergeräten. Der BMW parkte in der Tatzeit von Montag 16.00 Uhr bis Dienstag 08.40 Uhr auf der Plettenbergerstraße in Ascheberg, Davensberg.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

