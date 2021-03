Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Tankstelle und Kiosk endet im Gewahrsam 30.03.2021, 15:17 Uhr

Mainz-Finthen/Mainz-Neustadt (ots)

Für einen 22-järhigen Mainzer endete der Dienstag nach mehreren Straftaten und einem großen Polizeieinsatz in der Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums. Am Dienstagnachmittag gegen 15:17 Uhr ging ein Anruf in der Notrufzentrale der Mainzer Polizei ein, wonach eine Tankstelle im Stadtteil Finthen überfallen worden sei. Hierauf wurden alle verfügbaren uniformierten und zivilen Funkstreifen, sämtlicher Mainzer Polizeidienststellen alarmiert. Nach ersten Informationen hatte ein Täter mehrere Getränkedosen eines Energy Getränks aus der Auslage genommen und war damit ohne zu bezahlen aus der Tankstelle geflüchtet. Während einer kurzen Verfolgung durch die Kassiererin, zückte der Täter ein Messer und bedrohte die Angestellte. Letztlich konnte der Täter von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 und einer Zivilstreife des Fahndungskommissariats der Mainzer Kriminalpolizei, in der Waldthausenstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Zuvor wurde der Täter von aufmerksamen Zeugen verfolgt, die über Notruf der Polizei den Standort durchgeben konnten. Bei dem Täter handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Mainz, der neben dem Beschriebenen Messer zusätzlich noch Drogen mit sich führte. Nach der Festnahme wurde der junge Mann in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums erkennungsdienstlich behandelt und danach entlassen. Beim Verlassen des Präsidiums bewarf er Polizeibeamte mit Bonbons und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach lautstark, worauf eine weitere Strafanzeige gefertigt werden musste. Kurz nachdem der 22-jährige das Polizeipräsidium endgültig verlassen hatte, entwendete er in einem Kiosk im Barbarossaring abermals ein Energy Getränk und wurde von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 abermals vorläufig festgenommen. Nach Anordnung durch den richterlichen Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Mainz, musste der 22-Jährige den Rest des Tages, bis Ladenschluss, in der Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums Mainz verbringen. Der junge Mann war der Polizei bereits aus vergangenen Vorfällen bekannt.

