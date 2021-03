Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kamerunschafe gestohlen

Budenheim (ots)

27.03.-28.03.2021

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende neun Kamerunschafe von einem Gartengrundstück in Budenheim gestohlen. Der 22-jährige Besitzer hatte die Schafe auf einem umschlossenen und gesicherten Grundstück in der Budenheimer Gemarkung gehalten. Der oder die unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt zum Gartengrundstück verschafft und alle neun Schafe entwendet. Zusätzlich wurde ein auf dem Grundstück befindlicher Kaninchenstall geöffnet, die Tiere aber nicht entwendet. Von den Kräften der Polizeiinspektion Mainz 2 wurde am Tatort erste Spuren gesichert. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Schafe durch die Täter in einen Anhänger oder ein großes Fahrzeug geladen und abtransportiert worden sind. Die Kamerunschafe waren 2 Monate alt, ca. 50-70 cm groß und 5-6 kg schwer. Es handelt sich um kleine kurzschwänzige Hausschafe, mit braunmarkenfarbiger Fellzeichnung, kastanienfarbener Grundfärbung und schwarzer Zeichnung an Bauch, Kopf und Beinen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell