Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aufgebrochener Zigarettenautomat in Jugenheim

Jugenheim/Rheinhessen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten der oder die unbekannten Täter einen Zigarettenautomaten in Jugenheim auf. Der Automat selbst wurde hierbei erheblich beschädigt, konnte jedoch nicht komplett geöffnet werden. Derzeit ist noch unbekannt, ob und wie viele Zigarettenpackungen entnommen wurden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Täter. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 3 (06131 654310).

