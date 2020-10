Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Jugendliche reißen Leitpfosten aus

Ein 15-jähriger und ein 17-jähriger Jugendlicher wurden am Freitag gegen 1.15 Uhr, durch einen aufmerksamen Autofahrer beobachtet, wie sie mehrere Leitpfosten aus ihrer Halterung rissen und auf die Straße warfen. Dieser rief die Polizei. Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung forderte die beiden alkoholisierten Jugendlichen auf die Leitpfosten wiedereinzusetzen. Nach getaner Arbeit wurden die beiden Jungen ihren Eltern übergeben.

Unterbalbach: Mit Trolley auf Bundesstraße unterwegs

Einen etwas falschen Fußweg nutzte ein 75-Jähriger am Donnerstag gegen 9 Uhr. Statt den Weg neben der Bundesstraße 290 zu nutzen, lief er auf der Fahrbahn der Bundesstraße in Richtung Königshofen. Er wurde durch die Polizei auf den Fahrradweg neben der Bundesstraße geleitet und konnte seinen Weg dort fortsetzen.

Wertheim: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 27-jähriger Fahrzeuglenker wurde am Donnerstag um 20.30 Uhr auf dem Berliner Ring in Wertheim einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Mann muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Külsheim: Sachbeschädigung in Bussen

In mehreren Linienbussen eines Külsheimer Busunternehmens haben Unbekannte am Donnerstagmorgen im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 8 Uhr mehrere Sitze beschädigt. Die unbekannten Täter brannten vermutlich mit einem Feuerzeug Löcher in die Sitze. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09345/241 beim Polizeiposten Külsheim zu melden.

Wertheim: Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Bahnhofsstraße bei einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete ein aus der Friedrichstraße kommender 82-jähriger Peugotfahrer einen vorfahrtsberechtigten 83-jährigen Mercedesfahrer, der in Richtung Bahnhof unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 19

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell