POL-RZ: Müllentsorgung im Wald - Zeugen gesucht

Kreis Herzogtum Lauenburg - 20./21.01.2021 - Geesthacht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20.01.2021, 16:00 Uhr und Donnerstag, 21.01.2021, 13:00h kam es in Geesthacht, Am Knollgraben am Waldrand zu einer illegalen Entsorgung von Altreifen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden in Geesthacht, südlich des Wirtschaftsweges Am Knollgraben, ca. 300 Meter hinter der "Hundebrücke" - Brücke über die B 404 in Richtung Vossmoor - 35 Altreifen am Waldrand entsorgt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Am Knollgraben/ Vossmoor beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/8003-0 entgegen.

