Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mainz (ots)

Dienstag, 30.03.2021, 16:50 Uhr

Am Dienstagnachmittag befuhr eine 61-jährige Autofahrerin den Buchenweg aus Richtung Marienborner Straße kommend. Als sie nach links in eine Einfahrt einbog, kam es aus bisher unbekannten Gründen zur Kollision mit einem 63-jährigen Motorradfahrer, der den Buchenweg in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der 63-Jährige stürzte und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell