Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Drogen im Internet bestellt und aufgeflogen

Mainz-Altstadt (ots)

Für einen 38-jährigen Mainzer endete eine Bestellung im Internet mit einer Wohnungsdurchsuchung und einer Strafanzeige. Der Mann hatte zuvor auf illegalem Wege Kokain bestellen wollen, was ihm per Postzustellung zugesandt werden sollte. Von Kriminalbeamten der Polizei in Nordrheinwestfahlen konnte die an den 38-jährigen adressierte Postsendung jedoch abgefangen und sichergestellt werden. Tatsächlich waren über 5 Gramm Kokain in der Postsendung versteckt. Vom Rauschgiftkommissariat der Mainzer Kriminalpolizei, wurde hierauf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mainz ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes beantragt, der vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes in Mainz erlassen wurde. Am vergangenen Dienstagmorgen durchsuchten die Rauschgiftermittler die Wohnräume des 38-Jährigen in der Mainzer Altstadt. Insgesamt konnte 143,8g Marihuana, 13g Haschisch, 61,7g Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde bei der Kriminalpolizei erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

