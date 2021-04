Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Siegebrede/Tacho und Lenkrad gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Siegebriede Lenkrad sowie die Tacho- und Navigationseinheit eines grauen 3er BMW entwendet. Zwischen 20.45 Uhr am Montag (19.04.21) und 6.50 Uhr am Dienstag (20.04.21) schlugen die Täter das Fenster der Fahrerseite ein. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

