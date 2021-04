Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, L555/Nach Kollision: Rettungshubschrauber im Einsatz

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag (20.04.21) eine 67-jährige Fahrradfahrerin aus Schöppingen bei einem Unfall auf der L555. Gegen 14.55 Uhr wollte sie von der Jägerheide kommend die Landstraße in Richtung Ortsmitte Darfeld überqueren. Zur gleichen Zeit war ein 69-jähriger Autofahrer aus Rosendahl in Richtung Höpingen unterwegs. Auf der Landstraße kam es zur Kollision zwischen der Fahrradfahrerin und dem Auto. Lebensgefahr ist bei der 67-jährigen derzeit nicht auszuschließen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Mit einem Rettungshubschrauber kam die Schöppingerin in ein Krankenhaus. Die L555 war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell