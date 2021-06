Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Radfahrerin beim Abbiegen angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf der Horster Straße im Stadtteil Brauck sind am Mittwochabend eine Auto- und ein Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die 30-jährige Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die Frau aus Gladbeck war gegen 19 Uhr auf dem Radweg in Richtung Südpark unterwegs. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen fuhr zeitgleich auf der Horster Straße in Richtung Wiesmannstraße. Als sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Es entstand geringer Sachschaden. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen war nicht nötig.

