Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen, gegen 6.45 Uhr, sind an der Kreuzung Ehlingstraße/Heinrich-Pardon-Straße eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen bog die 57-jährige Recklinghäuserin mit ihrem Auto von der Heinrich-Pardon-Straße nach links in die Ehlingstgraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Motorradfahrer aus Recklinghausen, der auf der Ehlingstraße in Richtung Sachsenstraße unterwegs war. Der 24-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

