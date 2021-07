Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Oberndorf am Neckar, RW) Audi kracht gegen Leitplanke

Oberndorf (ots)

Aus Unachtsamkeit ist ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn gegen die Leitplanke gekracht. Der junge Mann war mit seinem Coupé zwischen Sulz und Oberndorf unterwegs, als ihm der beim Parkplatz Hasenrain Fahrfehler passierte. An der Karosserie seines Wagens entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde er bei dem Unfall nicht. Auf der Autobahn gab es dadurch nur leichte Behinderungen.

