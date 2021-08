Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verwirrte Person in Emmerke

Hildesheim (ots)

(jul) HILDESHEIM/EMMERKE

Am 08.08.21 gegen 12:10 Uhr wurde von mehreren Passanten eine offenbar verwirrte Person ohne Schuhe im Einfahrtsbereich zum Schnellrestaurant in der Gutenbergstraße in Emmerke gemeldet. Die entsandten zivilen und uniformierten Funkstreifenbesatzungen aus Hildesheim bestätigten den Sachverhalt. Bei der Person handelte es sich um einen 22-jährigen Leipziger, welcher Emmerke aus beruflichen Gründen besuchte.

Offenbar kam es im Laufe des heutigen Tages bei ihm zu einem akuten psychischen Krankheitsfall, wonach er auch auf andere Menschen bedrohlich zuging und die Gefahr weiterer Sachschäden bestand. Um eine Eigen- und Fremdgefährdung abzuwenden, sollte durch einen hinzugezogenen Notarzt schließlich eine Einweisung in eine Fachklinik erfolgen. Auf Grund der akuten Ausnahmesituation nahm der Leipziger irrig an, dass es sich um "falsche" Polizeibeamte und Rettungskräfte handele. Er sperrte sich in der Folge mit Leibeskräften gegen die Einweisung und musste mit großer Kraftanstrengung unter Kontrolle gebracht werden. Bei den polizeilichen Maßnahmen wurden ein 32-jähriger und 33-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst glücklicherweise fortführen.

Im weiteren Verlauf konnte die Person ohne weitere Zwischenfälle in die Fachklink transportiert werden.

