POL-HK: Bad Fallingbostel: Einschleichdieb in Seniorenheim; Schwarmstedt: Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

16.01 / Einschleichdieb in Seniorenheim

Bad Fallingbostel: Ein Einschleichdieb wurde am Samstagabend in einem Zimmer des Seniorenheims an der Scharnhorststraße von dem zurückkehrenden Bewohner überrascht, als er ein Portmonee mit zehn Euro und mehrere Schachteln Zigarillos entwendete. Der Täter flüchtete, konnte allerdings kurz darauf von einem Mitarbeiter des Seniorenheims auf einem Nachbargrundstück festgestellt und der Polizei übergeben werden. Es stellte sich heraus, dass der amtsbekannte 27-Jährige bereits unmittelbar vor der Tat in einem anderen Zimmer von einem Bewohner ebenfalls überrascht worden war, hier allerdings keine Beute machte. Die Polizeibeamten ließen den Tatverdächtigen einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 1,7 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der Mann die Nacht in der Ausnüchterungszelle in Soltau. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

18.01 / Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Schwarmstedt: Am Dienstag, 12.01.2021, zwischen 09.30 und 10.00 Uhr oder am Mittwoch, 13.01.2021, zwischen 08.30 und 09.00 Uhr wurde auf dem Rewe-Parkplatz an der Straße Mönkeberg ein grauer Mitsubishi Outlander an der hinteren, linken Tür beschädigt. Das Fahrzeug war im Bereich des Imbisses abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 in Verbindung zu setzen.

