Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des PK Elze

Hildesheim (ots)

(mal) Drohneneinsatz in Elze OT Mehle

Am 05.08.2021 meldet eine 58-jährige Bürgerin einen tief fliegenden Segelflieger im Bereich Elze OT Mehle. Sie vermute einen möglichen Absturz. Durch Kräfte der Feuerwehr kann der mögliche Absturzbereich bei Mehle mittels Drohnen weiträumig abgeflogen werden. Diese Suche verläuft negativ, sodass von einer optischen Täuschung auszugehen ist.

Alkoholisierte Person in Elze

Am frühen Morgen des 08.08.2021 meldet ein 69-jähriger Elzer eine ihm hilflos erscheinende Person. Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeikommissariats Elze kann eine 24-jährige Person stark alkoholisiert und am Boden liegend angetroffen werden. Sie wird mittels Krankenwagen in das Krankenhaus Gronau (Leine) gefahren.

Wülfinger Pferd löst einen Polizeieinsatz aus

Eine Schimmel-Stute aus Elze OT Wülfingen hat sich am 08.08.2021 gegen 08:20 Uhr selbstständig auf den Weg nach Elze OT Wittenburg gemacht. Sie konnte hierbei durch einen aufmerksamen Bürger und dessen Tochter beobachtet und in die Obhut der nahegelegenen Reithalle in Wittenburg gegeben werden. Die Besitzerin der Schimmel-Stute kann ausfindig gemacht werden und holt diese kurze Zeit später an der Reithalle ab.

