Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kollision nach Ausweichmanöver

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend kam es in der Schwertstraße auf Höhe der Soccer Arena zu einem Verkehrsunfall. Gegen 22.15 Uhr befuhr hierbei der 21-jährige Lenker eines VW Passat die Strecke in Richtung Breuningerland, als ihm seiner Schilderung nach ein dunkler Mercedes-Benz entgegenkam. Diesem musste er nach rechts ausweichen, wobei er einen dort geparkten Daimler-Benz Vito streifte. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt nach dem Vorfall fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, es entstand jedoch ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa10.000.- Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Telefonnummer 07031 697 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell