Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tierunterstand abgebrannt; Pkw brannte; Nur vermeintlich hilfloser Mann; Autofahrer unter Drogeneinfluss; Cannabiskonsum eingeräumt; Weißer Passat Kombi angefahren - Mutmaßlicher Unfallort: Cappel

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ginseldorf - Tierunterstand abgebrannt

Bereits in der Nacht zum Samstag, 09. Januar, brannte gegen 03.15 Uhr, in der Bürgelner Straße ein Tierunterstand samt den darin liegenden beiden Heuballen ab. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die beiden Tiere, zwei Ziegen blieben unverletzt. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei gehen derzeit von einer Brandstiftung aus. Wer hat in der Brandnacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Pkw brannte

Nach den ersten Untersuchungen war ein technischer Defekt die Ursache eines Fahrzeugbrands. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Wagen geriet am Montag, 11. Januar, gegen 14.15 Uhr am Kreisverkehr vor Kirchhain (L3073/L3089/K11 Niederwald/Stausebach ) in Brand.

Marburg - Nur vermeintlich hilfloser Mann

Aufmerksame Passanten meldeten am Montag, 11. Januar, um 21.45 Uhr, einen augenscheinlich hilflosen Mann, der an einer Bushaltestelle in der Universitätsstraße liegt. Tatsächlich stand dieser Mann, dessen Identität noch nicht endgültig feststeht, offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei der Untersuchung trat er nach dem Rettungssanitäter. Später beleidigte er die Polizeibeamten und zeigte sich zunehmend aggressiv, sodass die Polizei den Mann zur Verhinderung von weiteren Straftaten und zur Ausnüchterung mitnahm. Der Mann sperrte sich und leistete sowohl in der Universitätsstraße als auch später im Polizeigewahrsam Widerstand. Verletzt wurde durch die Angriffe und den Widerstand niemand.

Neustadt - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Für einen im Ostkreis lebenden 37 Jahre alten Mann endete eine Autofahrt am Montag, 11. Januar, gegen 21.50 Uhr, mit der Polizeikontrolle in Neustadt. Der freiwillige Drogentest bestätigt die aufgekommenen Verdachtsmomente mit einer positiven Reaktion auf THC. Die Polizei veranlasste die in solchen Fällen immer notwendige Blutprobe Der Mann muss sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Stadtallendorf - Cannabiskonsum eingeräumt

In der Nacht zum Dienstag, 12. Januar, räumte eine 42 Jahre alte Autofahrerin bei der Polizeikontrolle in der Marburger Straße den Genuss von Cannabis ein. Damit war ihrer Autofahrt um 02 Uhr beendet und sie musste mit zur Blutprobe.

Landkreis - Weißer Passat Kombi angefahren - Mutmaßlicher Unfallort: Cappel

An einem weißen VW Passat Kombi mit einem Kennzeichen mit der Stadtkennung TUT entstand vorne links an der Stoßstange und am Kotflügel ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Bemerkt hat die Fahrerin den Schaden am Mittwoch, 30 Dezember. Der Unfall kann zwar bis zum Montag, 21. Dezember zurückliegen, jedoch hält es die Fahrerin für am Wahrscheinlichsten, dass der Unfall am Samstag, 30. Dezember, also am Tag der Sichtung des Schadens passierte. Vermutlich war es am Vormittag zwischen 08 und 11 Uhr, als das Auto auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Marburger Straße parkte. Leider ergaben sich bislang keine Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug. Wer war in der mutmaßlichen Unfallzeit auf dem tegut-Parkplatz und hat ein Fahrmanöver beobachtet, durch das der Schaden am weißen Kombi eingetreten sein könnte? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell