POL-MR: Mann mit Hammer unterwegs - Polizei hofft auf Hinweise;Fahrerin landet neben der Straße;Reh ausgewichen - Zweimal überschlagen;Kellerräume aufgebrochen;Einbrecher macht sich an Garagentor zu schaffen;

Mann mit Hammer unterwegs - Polizei hofft auf Hinweise

Marburg: Erst beschädigte der Unbekannte einen geparkten Pkw, dann schlug er mit einem Hammer in Richtung des Zeugen. Die Schläge am Sonntagabend, 10. Januar, verfehlten glücklicherweise ihr Ziel. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.

Der rabiate Mann machte sich gegen 18.55 Uhr in der Straße "An den Siechengärten" an einem Skoda Fabia zu schaffen und beschädigte einen Reifen und die Seitenscheibe des Autos. Dabei wurde er von einem Zeugen ertappt und bei seiner anschließenden Flucht über den Spiegelslustweg bis zur Alfred-Wegener-Straße verfolgt. Dort präsentierte der rabiate Zeitgenosse urplötzlich einen Hammer und schlug in Richtung des Zeugen. Nun suchte der Verfolger um Hilfe rufend das Weite vor dem Verdächtigen, der letztendlich über den Spiegelslustweg in Richtung Wilhelm-Röpke-Straße verschwand. Fahndungsmaßnahmen der Polizei brachten keinen Erfolg. Der Gesuchte trug einen weißen Mund/Nasenschutz und ist etwa 190 cm groß und schlank. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke mit Kapuze oder einer Mütze sowie einer Arbeitshose. Zeugenhinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Fahrerin landet neben der Straße

Fronhausen- Bundesstraße 3: Mit leichten Verletzungen kam eine Autofahrerin am Sonntagabend, 10. Januar, auf der Bundesstraße 3 davon. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in die Uni-Klinik. Die 26-Jährige fuhr gegen 20 Uhr mit ihrem Ford Fokus von Gießen nach Marburg. In Höhe der Abfahrt Roth verlor sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild. Das Fahrzeug rutschte über eine Wiese und prallte anschließend frontal gegen eine Böschung. Der Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro.

Reh ausgewichen - Zweimal überschlagen

Dautphetal- Bundesstraße 62: Mit diversen Blessuren musste ein junger Autofahrer nach einem Unfall am Samstagabend, 9. Januar, in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige war um 21.25 Uhr mit seinem VW Fox von Buchenau kommend in Richtung Biedenkopf unterwegs. Eigenen Angaben zufolge versuchte er einem Reh auszuweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen eine Böschung und überschlug sich zweimal mit seinem Wagen. Der kam erst 30 Meter weiter auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien. Ein Rettungswagen brachte ich zur weiteren ärztlichen Behandlung in die Uni-Klinik. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro.

Kellerräume aufgebrochen - Werkzeug erbeutet

Stadtallendorf: Vier Kellertüren in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße brach ein Unbekannter zwischen Freitag, 8. Januar, 12 Uhr, und Samstag, 9. Januar, 13.30 Uhr, auf. Der Täter erbeutete unter anderem zwei Bohrmaschinen und weitere Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, denen im oder rund um das Wohnhaus verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher macht sich an Garagentor zu schaffen

Stadtallendorf-Niederklein: Vergeblich versuchte ein Unbekannter zwischen Freitag, 8. Januar, 19.15 Uhr, und Samstag, 9. Januar, 11.30 Uhr, das Garagentor eines Wohnhauses in der Straße "Der Taubenflug" aufzuhebeln. Bei dem gewaltsamen Vorgehen hinterließ der Täter einen Schaden von 300 Euro. Zeugen, denen rund um das Wohnhaus verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kellereinbrüche scheitern

Marburg: An gleich fünf Kellertüren machte sich ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in der Kantstraße vergeblich zu schaffen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Festgestellt wurden die leichten Beschädigungen mit einem geringen Sachschaden am Samstagmittag, 9. Januar. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dieb nimmt Fahrzeuge ins Visier

Lahntal: Zwei eingeschlagene Fahrzeugscheiben registrierte die Polizei zwischen Samstag, 9. Januar, 16.30 Uhr, und Sonntag, 10. Januar, 10 Uhr, in Sterzhausen. In der "Obere Bahnhofstraße" traf es einen Lkw. Beute machte der Dieb hier allerdings nicht. Erfolgreicher war vermutlich ein und derselbe Täter in der Gartenstraße. Er schlug die Heckscheibe eines Kleintransporters ein und stahl verschiedene Werkzeuge aus dem Inneren. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1300 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

