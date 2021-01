Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Duo flüchtet und lässt Beute zurück;Scheibe eingeschlagen;

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Duo flüchtet und lässt Beute zurück

Münchhausen-Simtshausen: Eine Scheune in der Mitteldorfstraße geriet in der Nacht auf Freitag, 8. Januar, in das Visier von Dieben. Die beiden unbekannten Männer wurden bei ihrem illegalen Handeln gegen 1 Uhr ertappt und suchten sofort zu Fuß das Weite. Bis auf eine Handratsche warf das Duo die Beute im Laufen weg. Beide Männer waren dunkel gekleidet, sind 170 bis 180 cm groß, und verständigten sich in einer osteuropäischen Sprache. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wem sind in der Nacht im Ort verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat nach der Tat schnell laufende Personen in dem Ort wahrgenommen? Hinweise bitte an das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Scheibe eingeschlagen

Marburg-Wehrda: In der Görtzbach schlug ein Randalierer zwischen Dienstag, 5. Januar, 13 Uhr, und Mittwoch, 6. Januar, 15 Uhr, an einem Opel Astra die Seitenscheibe ein. Der Schaden beträgt 300 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

