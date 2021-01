POL-MR: Farbschmierereien; Trickdiebstahl; Einbrüche und Diebstähle; Alkohol und/oder Drogen am Steuer; Unfallflucht nach Kollision im Gegenverkehr (Spiegelschaden)

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Cölbe - Farbschmierereien

An der B 3 zwischen Cölbe und Schwarzenborn waren zwei Vorwegweiser mit schwarzem Lack beschmiert. Die angebrachten Schriftzüge hatten einen Bezug zum Corona-Virus. Die Feststellzeit der Sachbeschädigungen war am Donnerstagmorgen, 08. Januar. Bislang ergaben sich weder Hinweise zur Tatzeit noch zu den Tätern. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Trickdiebstahl - Bitte um Geldwechsel endet mit Griff in die Geldbörse

Am Donnerstag, 07. Januar, gegen 16.55 Uhr, wurde ein 60 Jahre alter Mann in der Universitätsstraße zwischen dem Gericht und einem Gastronomiebetrieb Opfer eines Trickdiebs. Der Täter bat darum, Geld zum Kauf von Zigaretten zu wechseln. Der Täter griff letztlich in die geöffnete vorgezeigte Geldbörse und stahl, zunächst unbemerkt, das Scheingeld. Der ca. 1,75 Meter große, schlanke und gepflegte Mann mit schwarzen, kurzen Haaren, athletischer Figur sprach gebrochenes Deutsch mit typischem italienischen Akzent. Er stieg dann in einen Kleintransporter der Caddy-Klasse, wobei das Opfer weder Typ noch Farbe noch Kennzeichen Angaben machen konnte. Wer war zur Tatzeit in der Universitätsstraße? Wer hat die Begegnung beobachtet? Wer kann Hinweise geben zu dem Kleintransporter? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden - Elektrowerkzeuge aus Scheune gestohlen

Von Samstag auf Sonntag, 10. Januar drangen Diebe zwischen 17 und 11.30 Uhr in eine Scheune im Erlenweg ein und stahlen Elektrowerkzeuge des Herstellers Stihl im Wert von etwa 1400 Euro. Aus dem Lagerraum der Scheune fehlen eine MS 310 Motorsäge, zwei HS 45 Heckenscheren, eine Stabheckenschere und ein Laubbläser. Zum Abtransport der Geräte war ein Fahrzeug notwendig. Wer hat in der fraglichen Zeit Verladetätigkeiten im Erlenweg beobachtet oder verdächtige Personen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Einbruch in Werkstatt

Ohne Beute blieb ein Einbrecher in der privaten Werkstatt eines Anwesens in der Amönauer Straße. Für den Zutritt brach der mehrere Vorhängeschlösser auf. Möglicherweise trieben ihn die mit Bewegungsmelder betriebenen Leuchtstrahler in der Werkstatt in die Flucht, als diese den Tatort erhellten. Letztendlich entstand ein nur geringer Sachschaden. Der Einbruch war in der Nacht zum Samstag 09. Januar. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederklein - Einbruch in Garage gescheitert

Zwischen 19.15 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Samstag, 09. Januar versuchten Einbrecher in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Der Taubenflug einzudringen. Das Garagentor war aus der Führungsschiene herausgedrückt, sodass ein Schaden von vermutlich mehreren Hundert Euro entstand. Nach ersten Prüfungen fehlt aus der Garage nichts. Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Alkohol und/oder Drogen am Steuer

Wieder überprüfte die Polizei am zurückliegenden Wochenende mehrere Autofahrer und musst anschließend die Weiterfahrt untersagen und Blutproben veranlassen. Die Autofahrer standen unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel. Ebsdorfergrund/Leidenhofen Schon ziemlich dreist ging ein 22 Jahre junger Mann vor, der allein im Auto mitten im Feld weit abseits des Ortskerns stand. Der Mann war bereits vor noch nicht allzu langer Zeit wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss aufgefallen. Bei der Kontrolle am Freitag, 08. Januar, um 20.45 Uhr, behauptete er, dass der letzte Drogenkonsum bereits länger zurückläge. Der freiwillige Urintest verlief tatsächlich negativ, was, wie sich später herausstellte, daran lag, dass der Mann den Drogentest mit einer mitgeführten Flüssigkeit tränkte und damit verfälschte. Die Durchsuchung förderte das Fläschchen mit der Flüssigkeit ans Tageslicht woraufhin der Mann dann den vorangegangenen Drogenkonsum einräumte.

Marburg Alkohol habe er seit November keinen mehr konsumiert, sagte der 36 Jahre alte Autofahrer, den die Polizei in der Nacht zum Samstag, 09. Januar, um 02 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Marburg Süd und Niederweimar kontrolliert hatte. Der Mann war durch eine unsichere Fahrweise mit Schlangenlinien und abrupten Lenkbewegungen kurz vor der Kollision mit der Leitplanke aufgefallen. Der Alkotest des Mannes widerlegte seine Aussage mit angezeigten 1,9 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher.

Rauschenberg Im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle in Rauschenberg fiel am Samstag, 09. Januar, um kurz vor 14 Uhr ein 20 Jahre junger Autofahrer auf. Den Drogentest lehnte der Mann mit dem Hinweis auf den Konsum von Medikamenten und von THC haltigen Betäubungsmitteln ab. Auch für ihn war die Fahrt zu Ende und die Polizei veranlasste eine Blutprobe

Kirchhain In Kirchhain saß am späten Sonntagabend (10. Januar, 23.10 Uhr) ein 38 Jahre alter Mann am Steuer eines Autos, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sein Test reagierte auf mehrere Substanzen positiv. Darüber hinaus hatte er Betäubungsmittel bei sich. Auch diesen Mann ereilten die in solchen Fällen notwendigen und bereits bekannten Maßnahmen.

Neustadt/Stadtallendorf Und dann war da noch ein Autofahrer, der unbedingt kontrolliert werden wollte. Er näherte sich auf der B 454 auf dem Weg von Neustadt nach Stadtallendorf von hinten mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit, betätigte die Lichthupe und überholte dann den vorausfahrenden Streifenwagen der Polizei. Letztlich fuhr der 35-Jährige mit gut 150 km/h weiter bis ihm die Polizei den Kotrollwunsch erfüllte. Sein Alkotest in der Nacht zum Sonntag, 10. Januar, um etwa 02 Uhr, reagierte dann positiv und zeigte 1,4 Promille an.

Gladenbach - Spiegelschaden

Ein aneinander Vorbeifahren im Begegnungsverkehr endete für zwei Autofahrer mit einer Kollision und einem Spiegelschaden. Ein beteiligter Autofahrer hielt nach dem Unfall nicht an und fuhr weiter Richtung Runzhausen. Der Unfall war am Freitag, 08. Januar, um 05.45 Uhr, auf der Bundesstraße 453 zwischen Runzhausen und Gladenbach. Die 59 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos, eines weißen VW Golf, konnte leider keine Hinweise auf das entgegengekommene Auto geben. Am Golf entstand ein Spiegelschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Möglicherweise entstand auch am Fahrerspiegel des geflüchteten Fahrzeugs ein Schaden. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

