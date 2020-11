Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Bad EmsBad Ems (ots)

Ein auf dem Parkplatz am Lahnufer in der Mainzer Straße in Bad Ems abgestellter Pkw wurde durch Unbekannt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 24.11./25.11.20 massiv beschädigt - insgesamt wurden 3 der Reifen zerstochen und der Lack am Auto rundherum zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Ems zu melden, Tel. 02603-9700.

