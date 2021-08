Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedter gefährdet Polizeibeamte

Hildesheim (ots)

SARSTEDT-(kri)-Am Sonntag, 08.08.2021, meldete eine Anwohnerin eines Wohngebietes in Sarstedt gegen 22:00 Uhr eine Ruhestörung.

Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte bereits vor der gemeldeten Adresse laute Bässe einer Musikanlage feststellen. Die Polizeibeamten nahmen mit dem Verursacher, der sich auf seinem Grundstück aufhielt, Kontakt auf und teilten den Grund ihres Erscheinens mit. Der Mann wirkte fortan sehr aggressiv und gab erst nach der Identitätsfeststellung an, dass er sich derzeit in Quarantäne befinde und Corona positiv sei. Während des Gespräches trug der Sarstedter keinen Mund-Nasen-Schutz und hielt nur wenig Abstand zu den Polizeibeamten.

Die Polizeiinspektion Hildesheim möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger bereits bei der telefonischen Kontaktaufnahme oder spätestens am Einsatzort erwähnen muss, wenn er oder sie sich in häuslicher Quarantäne befindet beziehungsweise Corona positiv ist.

