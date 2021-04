Feuerwehr Essen

FW-E: Brand im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses - Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Essen-Borbeck, Germaniaplatz, 22.04.2021, 03:44 Uhr (ots)

Anrufer meldeten der Feuerwehr am frühen Morgen eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Der Treppenraum des siebengeschossigen Gebäudes war leicht verraucht. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Kontrolle in das Gebäude geschickt. Die Brandstelle, Papier und Zeitungsstapel im Treppenraum war schnell gefunden. Mittels Schuttmulden wurde das Brandgut ins Freie gebracht und abgelöscht. Im Anschluss wurde der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Während der Maßnahmen konnten alle Bewohner in ihren Wohnungen verbleiben. Es wurde niemand verletzt. In den letzten zwei Monaten war die Feuerwehr Essen drei Mal wegen ähnlicher Einsätze vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell