FW-E: PKW liegt nach Verkehrsunfall auf dem Dach - Eine Person schwer verletzt

Essen-Stadtmitte, Rheinischer Platz, 21.01.2021, 05:38 Uhr (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall am Rheinischen Platz alarmiert. Ein Pkw befuhr den Viehofer Platz in Fahrtrichtung Berliner Platz, als er aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe Gladbecker Straße von der Fahrbahn abkam. Er durchquerte den Grünstreifen und prallte anschließend gegen einen Findling. Das Fahrzeug landete nach dem Aufprall auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach einer notfallmedizinischen Versorgung erfolge der Transport mit Notarztbegleitung in eine Klinik. Die Feuerwehr Essen war mit dem Hilfeleistungszug, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

