Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Einbruch in Kirchenbüro

Duisburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Kirchenbüro auf der Schulstraße im Zeitraum von Montag (24. Mai) 11:30 Uhr bis Dienstag (25. Mai) 7 Uhr haben Unbekannte zwei Sparschweine gestohlen. Die Einbrecher hatten eine Tür vom Gemeindesaal aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Geräusche gehört haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell