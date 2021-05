Polizei Duisburg

POL-DU: Köln: Sportboot fährt auf Kribbe und endet in Schieflage - Besatzung gerettet

Duisburg (ots)

Kurz vor Mitternacht am Pfingstsonntag (23. Mai, 23:58 Uhr) hat sich auf dem Rhein in Höhe Rodenkirchen ein Sportboot auf einer überspülten Kribbe (Damm in Richtung Flussmitte) festgefahren und geriet in Schieflage. Die Feuerwehr rettete die Besatzung - drei Männer (44, 50, 51) - und brachte sie unverletzt in Sicherheit. Das Boot sicherten die Rettungskräfte mit einer Leine und zwei Ankern; um die Bergung des Bootes kümmerte sich der Eigentümer. Die Polizei veranlasste die Wahrschau (Warnung) der Schifffahrt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell